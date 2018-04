"Nu vad justificarea (proiectului - n.r.). Sunt romani care fac eforturi foarte mari. Milioane de romani care au plecat in strainatate sa lucreze, care isi castiga viata si isi obtin veniturile, care au dreptul sa si le gestioneze cum doresc, sa le trimita in tara la familii, sa le depuna la banci, sa ii investeasca. Nu stiu de unde aceasta atitudine care mie mi se pare vecina cu spiritul militienesc, nu de politist, care domnea odata in Romania. Nu stiu daca nu este tot un fel de reverberatie a modului de gandire pe care unii din cei care functioneaza astazi in sistem (...) il au si iata ca regasim antenele trimise si in tot felul de zone la care nu ne asteptam. Pe scurt, suntem impotriva, ca sa fie clar", a declarat liderul ALDE, citat de jurnalul.ro.

Florin Citu a afirmat in urma cu cateva zile ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro.

"In acest moment, la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor exista un proiect de lege care te afecteaza direct pe tine. De acum incolo, daca trimiti bani in Romania, orice suma peste 1.000 de euro trebuie justificata cu documente, de tine sau de cei care primesc bani. In caz contrar, Liviu Dragnea, gasca lui din Teleorman si institutiile pe care le patroneaza iti vor confisca acesti bani. Sfatul meu este sa fii foarte atent ce faci de acum incolo, cum trimiti bani in tara sau daca mai trimiti bani in tara. Si ai grija, anunta-i si pe cei de acasa si anunta toti romanii, ca sa stie si ei ce li se pregateste in tara", a senatorul PNL.