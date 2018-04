"Nu pot sa dau raspunsuri generice la afirmatii generice. Eu nu am stat si nu stau sa ma uit pe propuneri de modificare acum cand incep dezbaterile. Nu ca nu ma intereseaza, nu e domeniul meu. Pe masura ce dezbaterile vor avansa si se vor apropia de o forma cat de cat finala, impreuna cu domnul Tariceanu, cu colegii din coalitie o sa discutam, dar acum pe mine ma intereseaza foarte putin. Ceea ce am discutat noi in coalitie si cu colegii nostri din comisie se refera in primul rand la motivatiile pentru care se purcede la modificarea Codurilor penale si sunt trei motivatii.

Primul este obligativitatea Romaniei de a transpune in legislatia romaneasca doua directive europene, dintre care una este foarte importanta, cea care se refera la respectarea prezumtiei de nevinovatie, la respectarea principiului la un proces echitabil, la egalitatea de arme (...). Al doilea motiv se refera la deciziile adoptate de CCR, care sunt obligatorii si la deciziile CEDO", a mentionat liderul social-democrat la Antena 3.

Unele dintre propunerile pentru modificarea Coidurilor penale sunt absolut inacceptabile, a declarat presedintele Klaus Iohannis. El a mai spus ca "este inadmisibil ca unele modificari sa fie facute cu destinatie pentru unele persoane care acum ocupa pozitii de decizie chiar in Parlament".