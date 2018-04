"Pe noi ne intereseaza sa nu scada salariile de la o luna la alta si pentru ca nu in toate spitalele s-a intamplat asa. Or, daca nu in toate spitalele s-a intamplat asa, inseamna ca in toate spitalele unde au aparut aceste situatii e o cauza care nu e generata de legea salarizarii, inseamna ca e o alta cauza. De asta luni e o intalnire cu managerii de spitale, o intalnire foarte serioasa, o discutie foarte deschisa si foarte transparenta. Pentru ca trebuie sa vedem care sunt cauzele, daca a gresit cineva, sa nu mai faca greseala, daca este nevoie sa se ia orice masura necesara se va lua, dar nu vom schimba principiile din legea salarizarii, pentru ca asta a adus venituri in plus si va aduce in continuare. Dincolo ca noi pentru medici am decis sa existe o crestere spectaculoasa de salarii, si este spectaculoasa, nu este la nivelul din Europa, inca nu ne permitem, dar este mult mai mult decat era inainte. (...) Noi am stabilit ca cresterile de salarii sa se intinda pana in 2022", a spus liderul social-democrat la Antena 3.

Dragnea sustine ca formatiunea pe care o conduce s-a angajat sa creasca veniturile romanilor, cu precizarea ca trebuie pusa ordine in cadrul ierarhiei din sanatate.

"In anumite spitale, se pare, de aia trebuie sa fie aceasta intalnire, ca atunci cand s-a facut regulamentul sporurilor in sanatate vorbind, s-a facut in asa fel incat in unele unitati medicale, unitati sanitare, s-au bagat niste limite minime, care nu mai permit ca sa se incadreze in anvelopa maxima de 30% a sporurilor. Anvelopa de 30% a sporurilor era trecuta in lege si in anii trecuti, numai ca nu se respecta si astfel se ajunsese in situatia in care o secretara (...) - este o ierarhie - ajungea sa aiba un venit total sau un spor mai mare decat un medic din spitalul respectiv, ceea ce putea ramane asa. Pana cum nu avem niciun caz semnalat, relatat din care sa iasa ca venitul de astazi este mai mic decat venitul din decembrie 2017, dimpotriva, este mai mare. Daca au aparut diferente intre luna martie 2018 si luna februarie 2018, dar ele oricum sunt mai mari decat in decembrie 2017, asta s-a facut in ultimele zile, asta vor face si luni si dupa aceea sa vada de ce s-a ajuns la aceasta situatie, pentru ca au aparut tot felul de explicatii si daca este nevoie de vreo masura ca sa se regleze aceste situatii, se vor lua. Pe noi ne-a interesat sa punem o ordine in aceasta ierarhie a salarizarii, sa respectam niste principii, pentru ca pana la urma aceste salarii sunt platite in special de cei care muncesc in mediul privat care produc PIB-ul si care produc taxe si impozite si guvernul pe baza legii salarizarii acorda aceste salarii in functie de o ierarhie stabilita si aprobata prin lege", a mai spus el, citat de stirileprotv.ro, care citeaza Agerpres.