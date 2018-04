Chestionat daca exista tensiuni intre el si premier, raspunsul liderului social-democrat a fost: "Categoric nu".



″In dimineata zilei de luni - ca luni a aparut asta, cand am deschis telefonul, si eu si doamna Dancila am citit stirea. Sigur, ne-am intalnit imediat - am avut un CExN la Parlament si incercam amandoi sa intelegem de ce a aparut aceasta stire total mincinoasa, fara nicio legatura cu realitatea. (...) Tot weekendul noi am fost impreuna - cu doamna Dancila, cu cativa colegi din guvern, am discutat foarte mult despre legea salarizarii si despre autostrazi. Am fost in afara Bucurestiului si am venit impreuna. (...) Am urmarit cu atentie si am mai incercat sa fac legatura cu alte stiri total mincinoase. De asemenea, am facut legatura si cu cuvintele presedintelui: ’Salariile le-am crescut pana le-am micsorat”; dar ce era mai important, era dupa aceea: ‘Asta provoaca instabilitate in Romania’. Informatia ca vezi Doamne sunt tensiuni intre mine si doamna Dancila a avut alt scop - sa se duca in exteriorul tarii - ca in Romania o sa apara din nou instabilitate politica, ca ambasadele sa dea mai departe informatia", a declarat Dragnea la Antena 3.

Dragnea, "foarte multumit" de activitatea premierului si a Guvernului

"Si noi nu facem o guvernare de vitrina, de spectacol, noi actionam in profunzime. E adevarat, unii se pregatesc de prezidentiale, in timpul asta noi schimbam Romania. Unii actioneaza electoral, noi actionam fundamental si in profunzime. (...) Nu stam sa raspundem la aceste minciuni si la alte multe ineptii aruncate in spatiul public de asa-zisi analisti sau specialisti, economisti din opozitie, pe noi ne intereseaza, masura cu masura, ca lucrurile sa inceapa sa se indrepte", a mai mentionat el, citat de stirileprotv.ro