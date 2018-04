"Am facut sondaje in opt judete - Arges, Dolj, Constanta, Giurgiu, Gorj, Olt, Prahova, Satu Mare. Am masurat intentia de vot pentru ALDE pe doua paliere, cel al votului la alegerile parlamentare si un ipotetic vot la alegerile judetene. Nu sunt alegeri acum, stim bine, dar e nevoie, pe parcurs, sa avem anumite repere, in asa fel incat sa ne putem ajusta eforturile si sa luam masuri la nivelul organizatiilor care nu performeaza. Rezultatele sunt, in aceste judete, bune si foarte bune. In unele judete performanta ALDE a ajuns sa o egaleze pe cea a PNL", sustine liderul ALDE, citat de dcnews.ro.

El a tinut sa mentioneze ca rezultatele sondajului au indicat ca la Arges PNL si ALDE au 17%, in timp ce in Dolj si Giurgiu cele doua formatiuni sunt la egalitate. De asemenea, la Constanta ALDE are 16%, iar PNL 24%, in Olt ALDE - 12%, iar PNL - 24%.



"Aceste rezultate, fara indoiala, explica intr-o buna masura si cota pe care o avem la nivel national si cota fata de alegerile din 2016, la parlamentare. (...) Astazi, rezultatul indica o dublare a scorului nostru", a mai sustinut Tariceanu.