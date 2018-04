In acest sens, ea a declarat ca reprezentantii PMB au redactat deja cererea de chemare in judecata a europarlamentarului Cristian Busoi, pe care il considera "autor moral" al blocajului proiectelor.

Ea a adaugat ca, in cazul in care in sedinta de joi nu vor fi votate cele trei proiecte, vineri dimineata va fi depusa cererea de chemare in judecata.

Totodata, edilul general a facut apel public la toate institutiile de cercetare si ancheta pentru a trimite misiuni de control la cele 20 de societati infiintate de PMB, pentru a "spulbera" toate acuzatiile opozitiei.

Pe ordinea de zi a sedintei de joi figureaza trei proiecte de hotarare in baza carora un numar de 234 de parcaje apartinand domeniului public si/ sau privat al Municipiului Bucuresti, aproximativ 780 de strazi, poduri, pasaje sau alei si 324 de intersectii semaforizate si ansambluri rutiere urmeaza sa fie administrate de Compania Municipala Parking, Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje si Compania Municipala Managementul Traficului, scrie Agerpres.

Pe 28 martie, CGMB a aprobat noua proiecte de hotarare in baza carora servicii precum administrarea parcajelor, managementul traficului, intretinerea arterelor de circulatie sau a spatiilor verzi au fost delegate companiilor municipale.

Proiectele au fost adoptate cu majoritate simpla, dupa ce din cuprinsul lor au fost scoase anexele privind bunurile imobile, bunurile de patrimoniu ce ar fi urmat sa fie administrate de societati, in contextul in care USR si PNL au anuntat ca nu sustin initiativele. Pentru ca proiectele sa fie votate impreuna cu anexele mentionate ar fi fost necesar votul unei majoritati de doua treimi (care presupune si votul consilierilor din opozitie).



"In primul rand, delegarea serviciilor de utilitate publica in conformitate cu prevederile Legii 51/2006 si a serviciilor de administrare a domeniului public conform Legii 71/2002 nu a fost facuta niciodata pana acum in Bucuresti, iar acum cand am decis sa intram in deplina legalitate apostolii dreptatii din Consiliul General se opun. Ei bine, vom adopta in aceasta sedinta doar delegarile de servicii publice, urmand ca chestiunile legate de patrimoniu si tarife sa fie adoptate in sedinta viitoare. Inteleg foarte bine ca exista, pentru unii, o frustrare imensa pentru faptul ca aceleasi cateva firme private abonate de ani de zile la contracte pe bani grei cu Primaria au fost decuplate de la bugetul municipalitatii, pentru ca asta este realitatea la care noi am venit cu o alternativa, cu o idee aplicata de mult timp cu succes in multe capitale europene", sustinea edilul general la momentul respectiv.