"Comisia Iordache-Alta intrebare se pregateste sa stinga lumina pentru justitia din Romania. Modificarile PSD&ALDE la Codurile penale sunt croite pe masura lui Dragnea&Tariceanu si a politicienilor cu dosare penale.



Propunerile PSD&ALDE de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala, facute publice de Comisia Iordache pentru a incepe din 2 mai procedura de adoptare, sunt mult mai rele decat variantele din decembrie 2017.

Au aparut modificari noi, facute parca doar pentru ca Dragnea sa fie albit de primul dosar si sa nu riste o eventuala condamnare. Cei care au scris amendamentele au stat in fata cu acuzatiile care i se aduc liderului PSD in dosarele penale.

O modificare introduce o noua cale de atac la o hotarare judecatoreasca definitiva: daca motivarea nu este semnata de judecatorul sau de toti judecatorii din complet, atunci poate fi atacata printr-o procedura speciala. Va amintiti ca Liviu Dragnea a contestat in instanta ca motivarea la decizia de condamnare la 2 ani inchisoare cu suspendare in dosarul Referendumului nu a fost semnata de toti judecatorii din complet? Dragnea a pierdut procesul, iar acum apare aceasta propunere in Parlament.

O alta modificare rescrie infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat in favoarea infractorilor. Propunerea stabileste ca “nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai in cadrul grupului”.

Va amintiti ca, in noiembrie 2017, DNA comunica public ca a inceput urmarirea penala fata de Liviu Dragnea si pentru constituirea unui grup infractional organizat? Acum apare propunerea de a-l scapa de acuzatii in Parlament", a scris Monica Macovei pe Facebook.

Citeste mai mult in postarea fostului ministru al Justitiei.