Iohannis a spus ca unele modificari la Codurile penale erau necesare si sunt bune, dar altele sunt inacceptabile.

“Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca e nevoie de o oarecare modificare a legislatiei, punere in acord cu decizii ale CCR si in unele puncte chiar cu legislatia europeana. Aceste propuneri sunt bune si cred ca Parlamentul le va prelucra si va introduce aceste chestiuni. Alte propuneri care au fost facute, nu vreau sa detaliez acum in acest cadru, sunt total inacceptabile si cred ca discutia parlamentara va revela care trebuie sa ramana in discutie si care trebuie sa iasa din discutie. Un principiu, insa, cred ca trebuie sa il inteleaga toata lumea - este inadmisibil ca unele modificari sa fie facute cu destinatie pentru unele persoane care vremelnic ocupa pozitii de decizie chiar in Parlament”, a declarat presedintele Klaus Iohannis.

Conform proiectului de modificare a Codului de Procedura Penala:

in cursul urmaririi penale sau al judecatii pot fi comunicate public informatii doar daca acestea justifica un interes public,

suspectii nu pot fi prezentati cu catuse sau alte mijloace de imobilizare de natura a induce in perceptia publica faptul ca ar fi vinovati de savarsirea unor infractiuni.

Suspectul sau inculpatul poate participa la efectuarea oricarui act de urmarire penala sau la orice audiere, la solicitarea acestuia.

Audierea unei persoane nu poate dura mai mult de 6 ore din 24 de ore.

Datele obtinute dintr-un sistem informatic sau dintr-un sistem de stocare a datelor informatice care nu au legatura cu infractiunea pentru care se efectueaza urmarirea penala si pentru care a fost autorizata perchezitia in acea cauza se sterg definitiv din copiile efectuate si nu pot fi folosite in alte cauze penale si pentru dovedirea altor fapte, pentru care nu exista mandat de perchezitie.

Dispozitiile legii ar urma sa se aplice si hotararilor pronuntate pana la intrarea acesteia in vigoare.