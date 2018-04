"Am avut astazi prima intalnire a comisiei noastre. De ce acum? Pentru ca in spatiul public, atata timp cat au fost in dezbatere legile Justitiei, se amestecau subiectele. Permanent se spunea in spatiul public ca legile Justitiei vizeaza o anumita cazuistica penala, ca prin legile Justitiei cei care incalca intr-un fel sau altul Codul penal vor scapa si asa mai departe. Am asteptat ca legile Justitiei astazi, eu cred ca Curtea Constitutionala va respinge cele trei sesizari pe care le-a primit de la Inalta Curte si de la grupurile parlamentare, astfel incat legile Justitiei sa mearga incepand de astazi la presedinte sa fie promulgate", a spus Iordache la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute joi sesizarile formulate de PNL, USR si Inalta Curte de Casatie si Justitie privind modificarile aduse legilor Justitiei.