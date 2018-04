"In prezent, o amenintare importanta la adresa securitatii europene este reprezentata, evident, de comportamentul ostil care vine dinspre est, ca sa nu fiu prea concret.

Pe fondul acestor evolutii, obiectivul major al Romaniei este de a-si consolida securitatea prin eforturi la nivel national si valorificand cat mai bine parteneriatele strategice dezvoltate de-a lungul timpului, in mod special Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii – cel mai important parteneriat strategic al tarii noastre – precum si rolul nostru in NATO, dar si in cadrul Uniunii Europene. (...)

In viziunea Romaniei – si sunt convins ca cele doua paneluri care vor urma vor explora indeaproape aceste idei – exista trei linii de actiune esentiale care trebuie avute in vedere in perioada imediat urmatoare.

In primul rand, este necesara intarirea solidaritatii in interiorul NATO, inclusiv prin consolidarea relatiei transatlantice. (...)

In al doilea rand, sprijinim dezvoltarea parteneriatului intre NATO si Uniunea Europeana. Sprijinim acest parteneriat in arii de interes comun – precum mobilitatea fortelor sau apararea cibernetica – in baza complementaritatii si sinergiei celor doua organizatii.

In acest mod, cooperarea NATO - Uniunea Europeana va aduce plus-valoare securitatii europene si euro-atlantice si va genera eficienta institutionala.

Romania s-a implicat activ in dezbaterile privind viitorul UE

In acelasi timp, pentru noi, NATO ramane principalul garant al apararii colective a membrilor sai.In acest sens, cresterea mobilitatii fortelor si asigurarea fortelor de intarire sunt esentiale pentru sporirea eficientei aliate. (...)

Aceste linii de actiune se reflecta in prioritatile pe care Romania le urmareste la Summitul Aliat din iulie.

Astfel, avand in vedere climatul de securitate actual, NATO trebuie sa continue intarirea posturii de aparare si descurajare si sa consolideze dimensiunea apararii colective fata de riscurile, amenintarile si provocarile dinspre Est.

Romania este, totodata, constienta de faptul ca securitatea euro-atlantica este legata intrinsec de stabilitatea statelor de la granitele acesteia. De aceea, Alianta trebuie sa creasca contributia pe dimensiunea proiectarii stabilitatii si a cresterii rezilientei partenerilor sai", a declarat seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.