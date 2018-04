Peste 50 de salariati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu au iesit in curtea unitatii, nemultumiti ca au primit salariile micsorate din cauza plafonarii sporurior.

Oamenii au mesaje pe care scrie ”Vrem sporurile inapoi”, ”Respect”, ”Noi ingrijim bolnavii, nu voi” si scandeaza ”Nu va bateti joc de noi, vrem sporul inapoi”.

Conducerea unitatii afirma ca 40% dintre salariati au primit mai putini bani, scaderile fiind cuprinse intre 100 si 1.200 de lei.

”Incepand cu luna martie, pentru 40% din personalul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu SALARIILE sunt MAI MICI cu sume intre 100 si 1.200 lei, din cauza ca valoarea sporurilor de pericol a fost diminuata in conformitate cu noile prevederi legale. Chiar daca in noul «Regulament de sporuri» aprobat prin H.G. nr.153/30.03.2018, valoarea maxima a sporurilor de pericol pentru spitalele de monospecialitate este de 85%, in fapt, procentul nu poate fi acordat! Potrivit art. 25 alin.(2) din Legea nr.153/30.06.2017, ordonatorii principali de credite – in cazul nostru Consiliul Judetean – sunt obligati sa se incadreze cu sporurile in limita a 30% din suma salariilor de baza a tuturor institutiilor din subordine. Prin urmare, suntem in imposibilitatea sa mai acordam salariatilor sporurile de care au beneficiat pana in prezent, pentru a nu incalca legea”, a declarat Cristian Roman, managerul unitatii, potrivit News.ro.

Reprezentantii Consiliului Judetean au precizat ca in aceasta saptamana au reusit sa centralizeze toate datele primite de la institutiile din subordine si a comunicat acestora sumele maxime care pot fi acordate ca sporuri.