"Raspund azi unui medic pe care il simpatizez si cu care am rezonat, de cele mai multe ori, atunci cand s-a pus problema deficientelor din statul roman, Razvan Constantinescu. Trec peste jignirile aduse consilierilor mei, care chiar sunt cei mai buni din Romania pe politici de salarizare si au lucrat la toata legislatia de dupa revolutie, dar doresc sa ii raspund totusi la intrebarea: cat castiga? Mai putin ca o asistenta. Ei vor creste etapizat, ca toti ceilalti bugetari, pana la salariile pe care le merita. (...)

1) In Ministerul Muncii s-a lucrat la o “lege cadru” a salarizarii, prin aceasta urmarindu-se niste principii cum ar fi “la munca egala salarii egale”. Cu alte cuvinte, femeia de serviciu sau ingrijitoarea, cum vreti sa ii spuneti, sa aiba acelasi salariu si daca lucreaza in Invatamant, in Inspectoratele de Politie sau in Sanatate.



2) Pentru cazurile exceptionale, cum ar fi Sanatatea, unde ingrijitoarea lucreaza printre bolnavi si are o meserie, in mod evident, mai riscanta, dar al carei risc nu il pot aprecia cei care elaboreaza o lege cadru, ci doar specialistii din institutii cu atributii, s-a luat decizia ca ministerele de resort, in acest caz Ministerul Sanatatii, sa elaboreze un “Regulament de sporuri”. Nu au cum sa decida cei din Ministerul Muncii sau Parlamentul Romaniei (pentru ca legea e initiata de parlamentari) ce specializare e mai importanta si merita mai multe sporuri, de exemplu sectiile de boli infectioase fata de cele de boli interne.

3) In acelasi timp, prin Legea salarizarii s-a instituit ca sporurile sa nu depaseasca 30% din total cheltuieli salariale pe ordonator principal de credite, pe motiv ca nu e normal ca sporurile sa depaseasca salariile de baza. Principiul nu este nou, a existat si in vechea lege a salarizarii, dar nu s-a respectat aproape niciodata, ba dimpotriva, indiferent de sectia unde se aplicau sporuri, acestea erau date la maximum, fie ca era vorba de medici, ingrijitoare sau personal care nu intra in contact cu bolnavul. Am putut descoperi, dupa ce am solicitat cheltuielile cu salarizarea de la opt spitale din Bucuresti, ca, de exemplu, secretara avea spor mai mare decat doctorul. Se mergea, in cazul ei, cu spor maxim, ca si in cazul medicului, dar i se mai adauga un spor de calculator de 15%. Evident ca astfel de lucruri nu mai puteau fi tolerate, mai ales ca ele au facut ca totalul cheltuielilor de salarizare din Sanatate sa devina imposibil de estimat de catre Ministerul de Finante si ca, lunar, cresteau cu 100 de milioane de lei. In aceste conditii Ministerul Finantelor Publice a solicitat un text de lege clar si aplicabil, care sa permita calcule cat mai exacte, cu atat mai mult cu cat stiti ca, de la o luna la alta, cheltuielile din Sanatate sunt diferite, in functie de numarul de garzi, de asigurarea continuitatii etc. S-a luat decizia ca procentul sporurilor sa ramana exact ca in vechea lege unde era suficient de acoperitor pentru ceea ce isi dorea Ministerul Finantelor, dar care nu s-a aplicat ca urmare a unor derogari facute anual de la acest text, iar Ministerul Sanatatii a intrat la negocieri cu sindicatele pentru elaborarea Regulamentului de sporuri.

4) Am asteptat inca din luna septembrie a anului trecut Regulamentul de sporuri, dar nu se putea ajunge la nicio solutie cu sindicatele. Cand se negocia cu reprezentantii medicilor, ei solicitau sporuri mai mari pentru medici si raportate la noul salariu, cand se discuta cu cei care reprezinta personalul TESA, acestia cereau sporuri mai mari pentru aceasta categorie si mai mici pentru medici, motivand ca “oricum, le-au crescut salariile”. Discutiile au fost purtate pana in ultima saptamana din martie, fara a se ajunge la vreun compromis in privinta Anexei 10, care a fost solicitata de sindicate, pentru ca, apoi, tot sindicatele sa ceara eliminarea ei, iar azi, sa ne transmita ca o vor din nou. Ca la romani! Pentru ca exista riscul de a nu se mai putea plati deloc salariile in aprilie, in absenta unui Regulament de sporuri si in conditiile in care mai era doar o saptamana pentru calcularea noilor salarii, Guvernul si-a asumat sa adopte Regulamentul de sporuri in ultima forma discutata cu sindicatele, adica fara Anexa 10", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.

