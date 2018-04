"Si acum cred ca pot sa fac lucrul asta. Nu cred ca o sa il fac. Mi-a trimis cineva un mesaj inainte sa ajung incoace (la Arges – n.r.) si mi-a spus ca asta este o prevedere facuta pentru mine. Eu vreau sa va spun ceva foarte sincer si foarte deschis: noi nu putem sa stam in continuare in aceata situatie in care sa ajungem sa nu mai luam in considerare nici deciziile CEDO. Este vorba despre o decizie CEDO foarte clara, in care a dat dreptate unui cetatean si, de asemenea, le aduc aminte tuturor ca toate deciziile CEDO sunt obligatorii si pentru Romania", a declarat social-democratul, chestionat de jurnalisti daca preconizatele modificari ale Codului de procedura penala i-ar putea facilita obtinerea repunerii pe rol a cauzei.

Presedintele Camerei Deputatilor se intreaba, totodata, cine ii va inapoia anii pierduti in aceste procese.

"Nu stiu daca voi face cerere. Imi mai da cineva mie inapoi anii pierduti in aceste procese? Imi mai da cineva inapoi ceea ce am pierdut din cauza acestui proces politic? Nu!. Asa cum nici celor 7,4 milioane de romani care i-au spus lui Basescu sa plece nu le-a mai dat nimeni nimic, asa ca nici mie nu o sa imi dea, deci, nu ma intereseaza acest articol (propus in modificarea Codurilor penale - n.r.)", a mai precizat Dragnea, citat de romaniatv.net.