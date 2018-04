"Mi-a spus domnul Iordache ca pe abuzul in serviciu sunt 14 sau 12 variante si mi-a spus ca se va modifica si acest articol, dar ca asteapta in continuare discutii, pentru ca atat a fost de mediatizat acest articol din Codul penal, acest articol de sorginte sovietica si pe care e bine sa-l pastram, sa avem o legatura cu trecutul, care nu mai exista in nicio legislatie penala europeana. Si mi-a zis ca nu vrea sa inceapa cu el, ca nu i se pare cel mai important. Deci, va fi si asta", a spus presedintele PSD.

Social-democratul a tinut sa precizeze ca Florin Iordache asteapta propuneri in acest sens.

"Noi am luat decizia politica de a se purcede la modificarea codurilor. Trebuie sa se ocupe juristii iar mai departe, este o dezbatere publica, la care participa toata lumea. Nu discut cu Florin Iordache despre o prevedere sau alta. Atata timp cat intra in dezbatere, toata lumea e libera sa vina cu amendamente si sa vedem ce varianta ramane", a adaugat el, citat de money.ro.