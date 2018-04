"Exista, numai ca nu am reusit sa vedem cum ii putem descoperi. (...) Nu exista partid fara ofiteri acoperiti. Nu exista. (...) Cautam, exploram orice posibilitate pentru a-i scoate la lumina (...). Sper sa gasim modalitati, sa gasim formularea articolelor in asa fel incat sa stabilim aceste adevaruri", a spus social-democratul.

El a tinut sa mentioneze ca vor exista obstacole serioase in demersul de solutionare a acestei probleme.



"O sa vedeti, pe parcursul acestor dezbateri, cate blocaje or sa fie si cate scandaluri or sa fie, in curand, sa acopere de fapt sau sa blocheze accesul la genul acesta de informatii", a adaugat Dragnea, citat de jurnalul.ro.