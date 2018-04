"Pana in momentul de fata nu putem sa discutam despre un proiect legat de modificarea legilor securitatii pentru ca ceea ce s-a hotarat in momentul de fata este crearea comisiei comune de elaborare a modificarilor pe legile securitatii. Este evident ca legile securitatii nationale sunt depasite, ele fiind elaborate la inceputul anilor '90. S-au produs o serie de modificari legate de securitate. Trebuie sa adaptam aceste legi la realitatile cu care ne confruntam, la pericolele hibride, la problemele legate de atacurile cibernetice si, de aceea, cred ca era timpul sa pornim sa facem aceste modificari acum. Ca aceste modificari vor afecta intr-un fel rolul unora dintre institutiile statului, vom vedea", a afirmat Tariceanu, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, securitatea nationala nu este o problema care sa tina de o singura institutie, fiind necesara o colaborare, sa existe in arhitectura institutionala si constitutionala respectul pentru controlul si echilibrul reciproc al puterilor in stat, scrie Agerpres.



"Dar eu am pledat de foarte multa vreme pentru a considera organizarea si arhitectura constitutionala a Romaniei cat mai aproape de ceea ce definim ca republica parlamentara. In perioada presedintelui Basescu prea multe puteri au fost acumulate in mana unui singur om si am vazut care au fost derapajele si excesele de putere grave care s-au produs in acea perioada, pentru care presedintele poarta o responsabilitate imensa. Ceea ce vedem astazi - protocoale intre institutiile statului, procuratura, servicii de informatii care au functionat in anii trecuti sunt consecinta acestui mod de a vedea exercitiul puterii. Si cred ca, asa cum toate celelalte tari in Europa se bazeaza pe un model care este cel al republici parlamentare, in care exista un singur executiv si nu doua centre de putere executiva, trebuie sa ne gandim si noi. Sigur, Constitutia noastra introduce o serie de elemente suplimentare care dau si presedintelui atributii largi, dar vreau ca prin ceea ce facem in continuare sa ne gandim si sa invatam ceva din experienta nefericita petrecuta in cele doua mandate ale presedintelui Basescu si sa gasim posibilitatile de echilibru intre puterile statului", a adaugat el.

Intrebat daca ar accepta sa participe la discutii cu seful statului pentru a gasi un numitor comun la modificarile care vor urma asupra legilor securitatii nationale, presedintele Senatului a spus ca intotdeauna este deschis dialogului. "Si faptul de a-l fi invitat astazi pe presedinte la reuniunea la nivel inalt a dimensiunii parlamentare Bucuresti 9 este o dovada a disponibilitatii mele de dialog permanent cu institutiile statului", a adaugat el.

In opinia liderului ALDE, in general, legile trebuie sa prevada cadrul general de functionare. In al doilea rand, a aratat Tariceanu, exista o abordare din perspectiva dreptului englez conform careia tot ce nu este interzis, este permis. "Asa incat, sigur ca, spre deosebire de legislatia si de spiritul juridic care domneste in Franta, care este exact opusul, trebuie sa avem in vedere, probabil trebuie sa luam anumite masuri de protectie pentru ca astfel de interpretari sui-generis, care, de fapt, haideti sa fim seriosi, nu reflecta decat o mentalitate derivata din perioada comunista in care securitatea colabora strans cu procuratura pentru a distruge dusmanii poporului. Cam asta s-a intamplat si acum, unii dintre noi am trecut in aceasta garnitura onoranta de dusmani ai poporului care trebuie eliminati. Si am vazut aceasta frumoasa colaborare care, bineinteles, a fost negata de doamna Kovesi, a fost ascunsa, dar cred ca exista si oameni responsabili care au adoptat o atitudine curajoasa si carora le multumesc, care au hotarat ca aceste documente sa fie facute publice, aduse la cunostinta opiniei publice si, bineinteles, ca aceste grave lucruri, care inseamna legiferare pe langa Parlament, sa inceteze", a mentionat presedintele Senatului.