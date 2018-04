"Eu m-am pronuntat ca legatura cu referendumul si mai ales cu demersul pentru organizarea referendumului, demers care a fost materializat prin strangerea a peste trei milioane de semnaturi. Am discutat acest lucru si in cadrul ALDE. Acum, in ce priveste mitingul nu am sa fac comentarii, este o decizie a partenerilor nostri de coalitie, a PSD, si cred ca a da posibilitatea cetatenilor sa isi manifeste optiunile nu poate sa fie un lucru criticabil", a spus liderul ALDE, citat de money.ro.

Social-democratii au decis organizarea unui miting de amploare in cursul lunii mai pentru sprijinirea familiei traditionale.

"Cea mai importanta decizie pe care am adoptat-o: vom organiza un miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale, pentru a nu mai exista niciun echivoc in abordarea pe care PSD o are pe acest subiect" a mentional luni presedintele Camerei Deputatilor.