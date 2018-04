"Aici se vede ca nu exista o gandire unitara la nivel de Guvern si este pacat. Ar trebui sa se formeze una. Aceasta chestiune trebuie rezolvata de Guvern, nu poate fi aruncata in curtea absolut nimanui. Legislatia este asa cum este si apare instabilitate, apare neclaritate si toate acestea duc la miscari sociale care nu imbunatatesc absolut deloc climatul social.

Pana la urma, statul functioneaza bine daca exista un climat social calm. Daca toata lumea protesteaza, toata lumea schimba legi, toata lumea vrea sa arate ca stie mai bine, rezultatul este un declin", a declarat seful statului, citat de capital.ro.

In ultima perioada angajatii din sanatate au protestat, nemultumiti fiind de salariile primite si de taierea sporurilor. Proteste au avut loc atat in Capitala, cat si in tara. De exemplu, marti circa 500 de persoane din sistemul medical au protestat in curtea Spitalului de Urgenta din Craiova; iar astazi peste 10 de angajati ai Spitalului Judetean din Galati s-au strans in curtea unitatii medicale pentru a-si arata nemultumirea fata de veniturile primite in ultima luna, noteaza romaniatv.net.