"Cred ca aceste vesnice schimbari nu aduc decat bulversari si incertitudini. Am observat ca PSD a facut un hobby din a schimba tot ce functioneaza in Romania, a schimbat sistemul de impozite si taxe, a marit salariile pana le-a micsorat, acum vrea sa desfiinteze Pilonul II de pensii, nu este bine asa. Se poate guverna asa, dar nu cu rezultate bune", a declarat Iohannis, citat de capital.ro.

Seful statului a tinut sa mentioneze ca se merge spre instabilitate.

"Parerea mea e ca lucrurile care au fost stabilite pentru multi ani si PSD a fost acolo in Parlament, nu cred ca poate sa faca abstractie de faptul ca aceasta decizie a fost luata de toti factorii politici, nu cred ca este bine. Daca se schimba - trebuie, nu trebuie - legile justitiei, se schimba - trebuie, nu trebuie - impozitarea, salariile, acum umblam la sistemul de pensii, dupa aceea umblam la securitatea nationala, nu cred ca mergem spre o stabilitate a statului roman, ci, dimpotriva, cred ca prea multe lucruri abordate in prea scurt timp duc la o instabilitate pe care in definitiv nu si-o doreste nimeni", a mai spus el.