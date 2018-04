"Dupa parerea mea, nu exista niciun conflict si niciun temei pentru o sesizarea Curtii Constitutionale. In tot procedeul inceput de ministru, legislatia in vigoare a fost respectata 100%, Dupa cum cu tottii cunoastem legea lasa la latitudinea presedintelui daca accepta sau nu propunerea de revocare

Ar fi deosebit de ciudat daca de fiecare data cand un decident ia o decizie care nu convine unui partener sau institutii sa ne aflam in fata unui conflict constitutional. Putem sa intelegem ca ministrul este personal nemultumit ca nu i s-a acceptat solicitarea. Dar de acolo pana la un conflict constitutional e cale lunga, nu exista niciun confliuct intre Presedinte si guvern. Ce sa judece Curtea? Ca nu am fost de acord intr-o chestiune in care legea spun expres ca pot sa fiu sau nu de acord? Sau poate CCR sa judece oportunitatea deciziei pe care am luat-o?", a declarat seful statului, citat de stirileprotv.ro.

Presedintele a tinut sa mentioneze ca DNA este o institutie cu "rezultate remarcabile", "daca apar probleme, este foarte important sa se actioneze repede, ferm si sa se clarifice lucrurile.”