"Este primul summit parlamentar in formatul Bucuresti 9 si sunt convins ca din dialogul nostru vom extrage concluzii utile cu privire la amenintarile si provocarile de securitate actuale. Contributia noastra, a parlamentarilor, este absolut necesara, avand in vedere mai ales rapiditatea cu care se modifica mediul de securitate in care traim si impredictibilitatea acestuia. Dezvoltarea mediului de securitate se face printr-o abordare cuprinzatoare, dar si nuantata in acelasi timp. Aceasta presupune o intelegere unitara a diversitatii acestui fenomen, numai asa putem actiona impreuna in vederea mentinerii securitatii noastre. B9 nu este o forma de regionalizare a securitatii. Ea nu urmareste crearea de grupuri de interese in cadrul NATO sau in UE, ci este o modalitate de a coagula contributia specifica a tarilor participante si experienta si expertiza precum si pe capacitatea de a utiliza cat mai eficient mecanismele si resursele aflate la dispozitia lor", a declarat presedintele Camerei Deputatilor.

Potrivit acestuia, din momentul lansarii, formatul B9 a produs rezultate pozitive, dovedindu-si valoarea adaugata si gradul inalt de relevanta in cadrul mediului de securitate, scrie Agerpres.



"Apreciez oportunitatea oferita acum de a continua dezbaterile ministrilor de externe in formatul B9 din toamna anului trecut, precum si pe cele ale ministrilor apararii in luna martie a acestui an. (...) Salut inca odata lansarea dimensiunii parlamentare a acestui format, pentru ca parlamentele nationale care au o legatura specifica cu cetatenii au de jucat un rol specific in calitate de institutii cu responsabilitati semnificative in domeniul securitatii si apararii, Parlamentul contribuie in mod substantial la asigurarea adoptarii deciziilor necesare la nivel international. De asemenea, parlamentele promoveaza instrumente vitale de securitate si ajuta la realizarea unei intelegeri comune a aspectelor de securitate, avand in vedere faptul ca toti trebuie sa ne adaptam la realitatile strategice actuale. In acest context, doresc ca reconfirm ca Parlamentul Romaniei acorda sprijin deplin activitatilor guvernului legate de securitatea nationala. Cel mai bun exemplu este angajamentul privind continuarea alocarii procentului de 2% din PIB pentru aparare. Acest buget permite guvernului sa indeplineasca angajamentele Romaniei in cadrul NATO referitoare la fonduri, contributii si capabilitati. Permite totodata continuare programelor noastre de inzestrare a sectorului apararii si indeplinirea misiunilor fortelor armate atat in plan national, cat si international. Cel mai important lucru alocarea procentului de 2% din PIB pentru aparare ne permite sa ne pregatim pentru situatii neprevazute, avand in vedere evolutiile mediului de securitate din flancul estic al Aliantei", a aratat Liviu Dragnea.

El a subliniat ca organizarea Summit-ului B9 ofera prilejul transmiterii unui mesaj unitar si coerent referitor la intarirea flancului estic al NATO in pregatirea Summit-ului NATO de la Bruxelles, in iulie 2018.

Principalele subiecte aflate in dezbatere astazi, a adaugat presedintele Camerei Deputatilor, corespund de fapt principalelor probleme care privesc tarile noastre, dar si de asemenea care privesc si NATO si UE.



"Respectarea legislatiei internationale in domeniul securitatii este o necesitate, violarea acesteia afectand grav echilibrul de securitate si capacitatea noastra de a actiona in calitate de furnizori de securitate. Sprijinim pe deplin procesul de adaptare permanenta a NATO la provocarile actuale. Trebuie sa fim pregatiti sa asiguram apararea teritoriilor si popoarelor noastre. Romania, ca natiune cadru a prezentei inaintate in partea sudica a flancului estic, sustine o actiune coerenta si unitara a tuturor aliatilor si partenerilor sai, Romania acorda o insemnatate majora implementarii deciziilor luate in cadrul Summitului de la Varsovia pentru intarirea masurilor de aparare si descurajare pe flancul estic al Aliantei, inclusiv in zona Marii Negre. Consideram ca profilul regiunii Marii Negre este esential pentru agenda NATO", a subliniat presedintele Camerei Deputatilor.

"In continuare, pe fondul schimbarilor substantiale ale mediului de securitate, Romania considera necesara intensificarea eforturilor NATO de intarire a securitatii maritime, cu scopul de a transforma bazinele maritime de la frontiera Aliantei Marea Neagra - Marea Mediterana si Marea Baltica intr-o o zona de stabilitate. O legatura transatlantica puternica ramane esentiala pentru securitatea euroatlantica. Salutam angajamentul militar sporit al SUA fata de securitatea si apararea Europei, inclusiv cresterea semnificativa a finantarii pentru anul 2018 a Initiativei europene de descurajare Viitorul summit NATO constituie o ocazie de a reafirma soliditatea legaturii transatlantice si hotararea tuturor aliatilor de a actiona uniti si in mod hotarator pentru a raspunde tuturor a amenintarilor actuale indiferent de unde ar veni ele. Obiectivele Romaniei trebuie sa vizeze abordarea unitara a componentelor destinate intaririi posturi de aparare si descurajare pentru flancul estic, dezvoltarea unor aranjamente coerente de comanda si control pentru prezenta avansata aliata din regiune, cresterea prezentei maritime aliate in Marea Neagra, intarirea apararii intregului continent european prin dezvoltarea unei serii de strategii privind dislocarea fortelor si capabilitatilor Aliantei. (...) Gestionarea mediului de securitate actual, marcata de un grad inalt de predictibilitate, necesita un sprijin parlamentar major. Din aceasta perspectiva, discutiile la nivel parlamentar asupra problematici extinse abordata pe parcursul acestui summit vor contribui la intarirea unei intelegeri comune a temelor de interes reciproc, dar si al armonizarea pozitiilor noastre si la stabilirea abordarilor viitoare", a mai spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a reafirmat ca, din perspectiva Romaniei, cresterea prezentei la Marea Neagra prezinta o importanta deosebita, aceasta fiind concretizata pana in prezent printr-o serie de masuri vizand intensificarea cooperarii in domeniul terestru, aerian si maritim.