"Am vorbit cu doamna premier chiar ieri. I-am prezentat (...) principalele elemente pe care le poate prinde in sesizarea CCR. A ramas ca zilele acestea finalizez sesizarea ca sa valorific si documentul politic de la presedinte. Luni ma voi intalni cu doamna premier. Sigur ca ne vedem azi la Guvern. Luni este si vizita ministrul Justitiei din Croatia, dar voi gasi un moment in care ma voi intalni cu doamna premier. Ii voi prezenta sesizarea in amanunt, sper ca dansa sa fie de acord sa si-o insuseasca si tot luni sesizam CCR", a mentionat Toader.

"(...) Noi am spus ca vom ataca la Curte, asta vom face. Curtea va decide si vom proceda ca atare", a adaugat el, citat de stirileprotv.ro.

Chestionat daca prim-ministrul este de acord cu sesizarea, raspunsul ministrului Justitiei a fost: "Da. Nu a vazut forma finala, dar din ce i-am prezentat pana acum ieri mi-a spus ca este de acord".