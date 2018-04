"Parlamentelor nationale ale statelor din B9 le revine un rol esential in partajarea echitabila a responsabilitatilor in cadrul NATO, mai ales avand in vedere rolul specific in aprobarea bugetelor menite sa sustina o abordare mai ambitioasa a securitatii si apararii comune.

Subliniez aici angajamentul Romaniei de a aloca 2% din PIB, incepand cu 2017, care evidentiaza importanta colaborarii eficiente dintre toti actorii institutionali – Presedinte, Parlament si Guvern. (...)

Summitul NATO de la Bruxelles, din acest an, va marca o noua etapa in procesul de adaptare a Aliantei la provocarile si amenintarile actuale de securitate. In pregatirea sa, Summitul Formatului Bucuresti de la Varsovia din luna iunie, pe care il voi co-prezida impreuna cu Presedintele Duda, va avea un rol foarte important.

In acest context, implementarea deplina a deciziilor pe care le-am adoptat la Summiturile NATO din Tara Galilor si de la Varsovia este prioritara.

In continuare, va trebui sa sustinem ca prezenta aliata pe intregul Flanc Estic, de la Marea Baltica la Marea Neagra, sa fie unitara, coerenta si eficienta, pentru a servi scopului de consolidare a posturii de descurajare si aparare a NATO. Romania sustine ferm initiativele aliate care ajuta la realizarea acestui deziderat.

In completarea acestor eforturi, partenerii Aliantei, de la Est si Sud, trebuie sa beneficieze, in continuare, de atentia si sprijinul NATO pentru consolidarea rezilientei lor. In acelasi timp, sustinem initiativele destinate gestionarii amenintarilor din vecinatatea sudica a spatiului euro-atlantic, inclusiv prin cresterea rolului NATO in combaterea terorismului.

De asemenea, Romania sustine ferm dezvoltarea parteneriatului dintre NATO si Uniunea Europeana, in deplina complementaritate.

Am incredere ca, la Summitul NATO din acest an, vom reitera, prin actiuni si decizii concrete, unitatea si solidaritatea Aliatilor, precum si valoarea unei relatii transatlantice solide.



Am convingerea ca deciziile pe care le vom adopta la Bruxelles, in iulie, vor face ca NATO sa fie o Alianta mai puternica, iar Romania va ramane acelasi aliat si partener demn de incredere, responsabil, dedicat deplin proiectelor aliate de consolidare a securitatii regionale si internationale", arata seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.