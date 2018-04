El a sustinut ca oricare dintre institutiile prevazute in Constitutie ar putea face sesizarea la Curtea Constitutionala privind existenta unui conflict de natura constitutionala, insa Guvernul are avantajul de a avea Ministerul Justitiei in structura sa, cu "cel mai potrivit om sa evalueze si litera, si spiritul legii".

"Presedintele va raspunde in fata alegatorilor de aceasta decizie. Este o decizie politica asumata de presedintele Romaniei pe o propunere fundamentata bine, spun eu, de ministrul Justitiei. Faptul ca presedintele a avut alta opinie este responsabilitatea domniei sale, dar ministrul Justitiei a argumentat destul de bine aceasta solicitare. Evenimentele ulterioare au intarit argumentele ministrului Justitiei", a afirmat Cazanciuc.

Potrivit acestuia, este o procedura in curs de derulare in momentul de fata.

"Domnul Toader a anuntat ca va ataca aceasta decizie la CCR. Aici intram pe taramul juridic, unde lucrurile sunt mai complicate uneori. Avem un text de lege care vorbeste de o anumita procedura, dar avem si decizii ale CCR care arata ca trebuie interpretat textul legii in spiritul Constitutiei si, din acest punct de vedere, presedintele Romaniei are in momentul de fata mai degraba un rol formal decat un rol decizional", a adaugat Cazanciuc.

El a precizat ca textul de lege prevede ca presedintele Romaniei este la sfarsitul procedurii, dar spiritul legii arata ca seful statului are mai degraba un rol formal, nu decizional.

"Lucrurile sunt destul de clare, textul legal in vigoare are la sfarsitul procedurii presedintele Romaniei, dar spiritul textului, asa cum a fost deslusit de CCR, arata ca presedintele Romaniei are mai degraba un rol formal, si nu decizional. (...) Deocamdata sa vedem cine va ataca la CCR aceasta speta, daca o sa o faca Executivul sau altcineva, dar lucrurile sunt destul de clare in spiritul a ceea ce a spus CCR atunci cand PNL a atacat la Curte legile Justitiei", a subliniat Robert Cazanciuc.

Intrebat cine ar trebui sa faca sesizarea la CCR, Cazanciuc a spus ca sunt actori stabiliti de Constitutie: Guvernul, presedintii celor doua Camere, CSM, insa Guvernul are avantajul de a avea Ministerul Justitiei in structura.

"Pana la urma, oricare dintre institutii considera ca este un conflict de natura constitutionala poate sa faca acest lucru. Probabil, ministrul Justitiei va argumenta destul de bine, dupa anuntul facut de ieri, de ce este un conflict de natura constitutionala in momentul de fata. (...) Oricare dintre titulari poate sa faca acest lucru. Guvernul are avantajul de a avea Ministerul Justitiei in structura sa, de a avea cel mai potrivit om sa evalueze si litera, si spiritul legii", a adaugat Cazanciuc.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

"Motivele de revocare prezentate de ministrul Justitiei nu au fost de natura sa ma convinga. De altfel, in mare parte, ele nici nu corespund prevederilor legale aplicabile. In concluzie, nu voi da curs propunerii ministrului Justitiei de revocare a doamnei Kovesi, procuror-sef al DNA", a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat si a anuntat pe pagina sa de Facebook ca va fi sesizata Curtea Constitutionala cu privire la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului sef al DNA.