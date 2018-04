"Haideti sa facem un miting urias - si sa ne explice Liviu Dragnea cum este el un exemplu si cum traieste el in «familia traditionala»!!! La acelasi meeting sa ne spuna liderii nostri politici cum isi lasa nevestele acasa in judete si traiesc la Bucuresti cu secretarele / cum au amante mai tinere decat fiicele / cum isi promoveaza iubitele in functii de la stat si in Consilii de Administratie cu salarii mai mari decat un medic sau profesor / cum se uita in timpul sedintelor de vot la filme si poze pornografice / cum pleaca in strainatate pe banii Parlamentului si stau doar in camera de hotel cu «consiliera» mai tinera cu 25 de ani decat ei / cum isi aranjeaza divorturile in asa fel incat sa nu fie dati in primire de «fosta» despre ce averi si afaceri ilegale au facut / cum dau bani cu nemiluita copiilor si trec pe numele lor masinile si casele considerand ca asta este suficient pentru educatie si «familie traditionala»!

Stiti proverbul - «Sa faci ce spune Dragnea nu ce face Dragnea!!!» - sau «arata paiul din ochiul altuia ca sa nu se vada barna din ochiul lui Dragnea» / dar chiar este el cel care poate sa arunce cu piatra?!?!

Cunosc demersul pornit de lideri ai cultelor religioase si alti oameni de buna credinta cu o mentalitate traditionala - poti sa fii sau nu de acord cu acest subiect, dar nu poti sa te uiti cum il confisca niste cariati moral fara rusine. Consider ca tocmai initiatorii ar trebui sa ia pozitie publica impotriva acestei injosiri a unor idei in care ei cred cu onestitate .

Respectul pentru ceva sau cineva nu se face prin mitinguri . Iti iubesti si iti respecti sotia, sotul, copiii, parintii, prin gesturi zilnice de bun simt. Asta e normalitate, sa le dai stabilitate, sa incerci sa iti faci familia sa traiasca mai bine. Trai bun si decent este ceea ce vrea orice familie,«traditionala". Adevarul e ca familiile nu traiesc mai bine cu Liviu Dragnea la Putere / familiile au mai putin bani , sunt afectate de preturi marite prin inflatie, sunt suparate ca vad o politica agresiva, lipsita de bun simt. Familiile «traditionale sau netraditionale “ isi doresc echilibru si predictibilitate, vor scoli bune si sigure, spitale curate, respect pentru cetatean, siguranta pe strazi, respect pentru valori! Pentru asta ar merita sa facem meetinguri - nu pentru demagogia unor politicieni cinici si ipocriti.

Ultimii din lume indreptatiti sa vorbeasca despre familia traditionala sunt Dragnea si gasca lui de baroni imorali! Acestia doar confisca subiectul si il folosesc politicianist pentru invrajbirea societatii si cateva voturi de la naivi!



Si inca ceva / am rezolvat toate problemele guvernarii Romaniei si a mai ramas aceasta / acum este clar - meetingul ordonat de «preacuviosul» Liviu ( familistul exemplu) o sa opreasca si inflatia, o sa faca si salariile din sanatate si educatie mai mari, o sa aduca fonduri europene si investitii si o sa distruga si Statul Paralel! De data aceasta nesimtirea este mult prea mare!

Demersul lui Liviu Dragnea este inca un exemplu de impostura, minciuna, manipulare si impingere a Romaniei intr-o zona de societate feudala asuprita de baroni destrabalati care insa pozeaza zi de zi in ceea ce nu sunt.

Poate acum ne trezim ca societate si mergem la un meeting adevarat (nu organizat pe bani publici cu oameni angajati la Stat) in care sa spunem «Ajunge - prea mult e prea mult»!", a scris Victor Ponta pe Facebook.