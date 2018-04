Basescu: Mentinerea pe functie a lui Kovesi are argumente politice si de interes national

Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, considera ca decizia sefului statului privind mentinerea in functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, are "argumente politice si de interes national" legate, printre altele, si de faptul ca Romania se afla in continuare sub MCV.