"E alta demagogie, un milion de oameni in strada pentru familie. Mai, Dragnea, 90% suntem familisti! Care cu o nevasta, care cu doua la viata lui, care cu cinci, dar traim familii normale, cu barbat si femeie. Pentru ce ii trebuie un milion de oameni? E ridicol, astia nu au idei", a spus fostul sef de stat la B1 Tv.

Presedintele PMP este de parere ca oamenii nu vor iesi la un astfel de miting.

"Ganditi-va cum ii spui sotiei: mai, femeie, hai sa mergem in strada, ca ne-a chemat Dragnea sa aparam familia. Pai, iti da femeia cu tigaia in cap. Iti spune: nu esti sanatos, daca vrei sa militezi pentru familie, du-ma, omule, la teatru, du-ma pana la Poiana Brasov, du-ma, stiu eu, sa facem un week-end impreuna, decat in strada", a mentionat el, citat de romaniatv.net.

Dupa sedinta Comitetului Executiv National, social-democratii au decis organizarea unui miting de amploare in cursul lunii mai.

"Cea mai importanta decizie pe care am adoptat-o: vom organiza un miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale, pentru a nu mai exista niciun echivoc in abordarea pe care PSD o are pe acest subiect", a anuntat Liviu Dragnea.