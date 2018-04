"In conditiile in care Presedintele Romaniei nu are abilitarea legala si nici competentele functionale de evaluare a activitatii profesionale si manageriale desfasurate de procurorul sef al DNA;

In conditiile in care argumentele care au stat la baza declansarii procedurii de revocare au devenit mai actuale si mai consistente; Vazand legislatia aplicabila in acest domeniu;

Valorificand jurisprudenta instantei de contencios constitutional,

Vom sesiza Curtea Constitutionala cu privire la refuzul Presedintelui de revocare din functie a procurorului sef al DNA!", a scris Tudorel Toader pe Facebook.