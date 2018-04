"In scrisoare, parlamentarii USR sugereaza Guvernului cateva surse bugetare pentru a mentine veniturile angajatilor din sanatate – eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si altor categorii de functionari, eliminarea finantarii sinecurilor din Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale si Academia Oamenilor de Stiinta, reducerea cheltuielilor de personal din institutiile publice si redirectionarea fondurilor alocate clientilor politici catre personalul din sistemul medical.



Scrisoarea deschisa a fost trimisa in contextul protestelor de amploare care au avut loc in ultima saptamana la mai multe spitale din tara. In scrisoare, parlamentarii USR prezinta ca exemplu situatia Spitalului Sf. Ioan din Bucuresti. Pentru a putea plati sporurile legale, Spitalul Sf. Ioan din Bucuresti ar avea nevoie de un fond de sporuri de 36% din fondul de salarii, dar sporurile au fost limitate prin Legea salarizarii la 30%, la nivelul ordonatorului principal, adica a Ministerului Sanatatii. Spitalul Sf. Ioan din Bucuresti a primit un fond de sporuri de 21% si in mod evident nu va putea plati angajatilor sporurile stabilite prin lege.

«Aceasta nu este vina managerului de spital si nu el trebuie sa gaseasca solutii pentru diferenta de bani. Nu din donatiile si sponsorizarile mediului privat si ale cetatenilor platitori de taxe si impozite trebuie platit pretul nepriceperii colective la nivelul Guvernului. Nu cereti managerilor de spitale sa rezolve problemele pe care domniile voastre le-au creat si pe care nu aveti priceperea sa le rezolvati!», arata parlamentarii USR in scrisoarea deschisa.

Parlamentarii USR sustin ca scrisoarea este un apel la decenta si le cer ministrilor din Guvernul PSD-ALDE sa rezolve aceasta situatie, altfel ”sa plece cu capul plecat", se arata intr-un comunicat.

Vezi scrisoarea aici.