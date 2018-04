""Cea mai importanta decizie pe care am adoptat-o: vom organiza un miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale, pentru a nu mai exista niciun echivoc in abordarea pe care PSD o are pe acest subiect. De asemenea, doamna prim-ministru a prezentat un bilant al guvernarii pe primul trimestru. (...)

Am adoptat unele masuri organizatorice. Ovidiu Iane a demisionat de la conducerea PSD diaspora si Adrian Dobre din functiile de purtator de cuvant si secretar de stat in Ministerul Comertului. Presedintele PSD Arges a prezentat retragerea sprijinului politic pentru deputatul Catalin Radulescu, care a fost validata. (...)

Concluzia mea si a colegilor este de apreciere a modului cum doamna Dancila conduce Guvernul si cum ministrii gestioneaza. Avem o problema de comunicare mai eficienta", a declarat Liviu Dragnea, citat de stirileprotv.ro.