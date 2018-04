"Ia se ne gandim ce bine ar fi ca in locul unora dintre actualii ministri sau parlamentari sa avem niste roboti (inteligenta artificiala)/ sigur ca ar asculta tot de comenzile 'Stapanului' Liviu Dragnea (ca si cei de acum), dar cu siguranta ar putea sa vorbeasca limba romana corect (plus engleza, franceza etc), nu ar trebui sa citeasca de pe foaie, deoarece ar avea inregistrat in memorie discursul, ar spune mult mai putine prostii si minciuni nerusinate (gen Pilonul 1 de pensii o sa aiba 'randament' mai mare decat Pilonul 2), ii poti minti linistit ca le maresti salariul cu 25% si nu s-ar revolta, nu ar avea rude pe care sa le angajeze in diferite institutii publice pe salarii din ce in ce mai mari, ar putea sa fie schimbati din 6 in 6 luni fara motiune de cenzura sau sedinta de CEX (spunem ca sunt la revizie tehnica), ar putea fi fabricati in orice loc din tara si doar sa punem pe ei eticheta 'Made in Teleorman' si ar semna toate contractele cu Teldrum fara sa se teama ca ii cheama la DNA! Multiple avantaje...

Si totusi Romania condusa de Liviu si Viorica nu vrea sa sprijine proiectele europene privind dezvoltarea inteligentei artificiale / cred ca nu intelegeau despre ce este vorba... acum le-am explicat si sper sa isi schimbe pozitia!

Eu stiu ca inteligenta artificiala nu e la fel de placuta sau usor de inteles ca cea naturala (cu totii asteptam mai multe de la guvernare si la acest capitol), dar trei cuvinte ar trebui sa fie usor de inteles pentru factorii de decizie ai momentului: viitor, pregatire, solidaritate. Romania trebuie pregatita pentru secolul 21 (sau 2-1), pentru a avea un viitor de succes si, in context de competitie globala / am uitat ca suntem membri ai UE si ca in 2019 o sa avem si presedintia semestriala - E normal sa exista pregatire pentru viitor si solidaritate cu colegii europeni, este o investitie in viitorul nostru comun", a scris Victor Ponta pe Facebook.