"Nu, nu o schimba pentru ca imaginea externa este cea pe care o vedeti in raportul Greco. (...) Presedintele nu poate sa tina cont numai de realitatile constatate in ultima perioada. Presedintele trebuie sa tina cont si de impactul pe care-l are pentru Romania. (...) Deci, eu cred ca Iohannis trebuie sa ia o decizie politica. Ce este mai bine pentru Romania, pentru ca astia sunt termenii in care un presedinte poate sa gandeasca, nu ce e drept, ci ce e necesar", a declarat Traian Basescu, duminica, la Romania TV, referitor la ce decizie va lua Klaus Iohannis cu privire la cererea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

Intrebat fiind daca, in aceste conditii, seful statului ar da dovada ca ramane "surd" la neregulile care sunt descoperite in sistem, el a spus: "Pentru asta exista instante".



"Deocamdata e Inspectia Judiciara, sunt institutii care administreaza anumite activitati. Sunt declaratiile de la Prahova, unde nu se poate sustrage de la responsabilitate, ca s-a intamplat in institutia pe care cu onor o conduce, sau la Bihor sau la Brasov, sau pe la Constanta sau cu diversi procurori care au facut abuzuri uriase, insa astea sunt decizii administrative. La un moment dat, toate acestea trebuie sa mearga in instanta, pentru ca si doamna Kovesi va trebui sa raspunda in fata instantei, dar pana atunci discutam despre o impresie care inca este valabila si anume aceea ca actuala putere, in mod incorect, vrea sa schimbe luptatorul impotriva coruptiei, zeita dreptatii, Laura Codruta Kovesi. Din acest motiv eu nu as schimba-o pentru ca as face un rau Romaniei", a declarat liderul PMP.

"Kovesi in fruntea DNA trebuie sa faca ordine in sistem pana la expirarea mandatului, daca intelege lucrul asta. Daca nu intelege, deocamdata, nu poti sa pui interesul national pe un interes administrativ de schimbare a unui procuror sef. Asta este. Credibilitatea pe care o au cei care sunt impotriva doamnei Kovesi este mult mai scazuta, decat credibilitatea doamnei Kovesi - pe plan extern vorbesc, probabil si la intern - dar, avand in vedere ca Romania are nevoie sa faca progrese spre Schengen, spre zona euro, spre nucleul dur al UE, este important sa ramana tara pe linie, nu DNA", a afirmat el.



"Ar fi lasat si institutia sa se recredibilizeze si ar fi descongestionat si mintea presedintelui de o mare problema pentru ca in capul presedintelui va fi o batalie. Presedintele nu-i orb, nu poate sa nu vada ca sunt erori majore si abuzuri in DNA, va vedea, desi trebuie sa recunoastem ca sunt si multe lucruri bune, iar DNA-ul trebuie sa mearga inainte. (...) In aceasta situatie, cu certitudine presedintele va vedea, isi da seama ca in mod normal ar trebui revocata, dar, pentru interesul Romaniei, nu o va revoca", a sustinut Basescu.

Basescu a mai spus ca riscul de decredibilizare totala a Romaniei este mai mare decat riscul de a o mentine pe Kovesi la conducerea DNA, scrie Agerpres Intrebat daca din punctul sau de vedere Laura Codruta Kovesi ar fi trebuit sa se gandeasca sa demisioneze din functie, liderul PMP a spus: "Categoric, da, ar fi fost cea mai eleganta iesire din situatie".Presedintele Klaus Iohannis a declarat pe 23 martie, aflat la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa Pasti. Tot atunci, el a precizat ca in luarea deciziei se va 'inspira' din toate documentele care ii sunt puse la dispozitie de ambele parti.