"Va pot confirma decesul. S-a produs in jurul orei 15,00 astazi. A fost internat in Spitalul Elias in data de 2 februarie 2018, dupa o internare in Germania, avand mai multe probleme, atat neurologice, cat si cardiace. In ciuda eforturilor noastre evolutia a fost nefavorabila", a spus purtatorul de cuvant al unitatii medicale.



Mischie a suferit, in urma cu trei ani, un accident vascular.



Fost presedinte al Consiliului Judetean Gorj si fost lider al PSD Gorj, Nicolae Mischie a fost arestat in martie 2013, fiind condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si luare de mita, dar a fost eliberat conditionat in mai 2014.