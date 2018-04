"Un om care simte ca e haituit are dreptul sa se apere prin toate mijloacele. Un om care simte si, mai ales, care stie ca nu are parte de o judecata corecta, are dreptul sa se apere prin toate mijloacele. Nu v-as dori sa fiti in situatia asta

Cred ca orice om are dreptul la un proces corect. Poti sa-I imputi de la (dosarul - n.r.) Gala Bute trei milioane si, ca si cum nu s-a facut Gala Bute. La gala aia s-a facut macar de un leu publicitate. Cum sa spui ca toata gala trebuie platita, e abuz in serviciu?", a declarat Traian Basescu intr-o interventie telefonica la B1, potrivit bursa.ro.

Citeste si: