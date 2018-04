"PSD-ALDE NE FURA SI VIITORUL

In 2017 datoria publica a Romaniei ( adica a fiecarui cetatean roman ) a crescut cu 5,5 miliarde de EURO. In conditiile in care PSD nu a construit nimic, niciun tronson de autostrada, niciun spital nou, nicio capacitate noua de productie, niciun tronson nou de cale ferata, nicio hidrocentrala noua, NIMIC. Toti banii au fost azvarliti in pomeni electoraliste.

In 2018, dupa cum arata bugetul si promisiunile lor, estimarile privind cresterea datoriei publice sunt intre 7 si 9 miliarde de EURO. In fiecare an in care vor mai sta la putere vor creste si mai mult aceasta datorie.

Iresponsabilii care ne conduc astazi actioneaza dupa principiul DUPA NOI, POTOPUL. Ne pun in carca noua si copiilor nostri aceasta povara, care va afecta negativ veniturile fiecarui roman pe termen mediu si lung.

Acesta este pretul pe care il platim pentru indiferenta si neparticipare la viata publica si la vot. Data viitoare mergeti la vot si sa nu ii mai votati niciodata!", a scris Ludovic Orban pe Facebook.