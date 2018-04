"Romania reitereaza condamnarea folosirii armelor chimice in Siria, care este de nejustificat. Suntem solidari cu actiunile partenerilor nostri strategici", a scris seful statului pe Twitter.

Statele Unite au lansat in noaptea de vineri spre sambata, impreuna cu Marea Britanie si Franta, atacuri asupra unor obiective in Siria, sustinand ca au atacat in special unitati de productie de arme chimice de care, conform Occidentului, ar dispune regimul lui Bashar al-Assad.

Aceasta operatiune comuna a avut loc la o saptamana dupa anuntul privind un atac chimic la Douma, in apropiere de Damasc, atribuit de Occident fortelor guvernamentale. Atacul chimic ar fi facut peste 40 de morti.

Romania reiterates its condemnation of the use of chemical weapons in #Syria, which is beyond any justification. We stand in solidarity with the actions of our strategic partners.