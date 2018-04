"Magistratii sunt pe varianta 'nu' orice este legat de Elena Udrea pentru ca culoarul este creat, ordinul este dat si au un singur scop finalizarea. Da, am acest statut, legislatia din Costa Rica prevede ca acest statut se da in doi pasi: la momentul solicitarii primesti un astfel de statut provizoriu pe un an de zile, urmand ca apoi sa il primesc definitiv. Am solicitat acest statut in luna februarie, am fost audiata in martie. Am primit acest statut provizoriu pe 21 martie. (...)

Una din obligatii este de a nu parasi Costa Rica. Tara asta si-a asumat protectia in ceea ce ma priveste. Eu nu am vrut sa invoc acest statut, pentru ca aveam o multime de alte probe pe care le puteam administra in acest dosar (...) ", a spus Udrea, intr-o interventie telefonica la Antena 3, potrivit ziare.com.

Fostul ministru a vorbit si despre motivatia oferita autoritatilor din Costa Rica

Motivatia pe care eu am oferit-o, am probat-o in fata autoritatilor din Costa Rica fiind abuzurile care se petrec in Romania, atat la modul general, o grupare care foloseste justitia pentru a-si elimina adversarii, am aratat cazuri concrete, oameni care au fost condamnati doar pentru ca au fost adversarii acestui sistem, am aratat cum judecatorii sunt numiti in functie la solocitarea generalilor SRI. Dar si cazul meu particular: de ce eu afirm ca in Romania imi sunt incalcate drepturile", a mentionat ea, care a tinut sa precizeze ca poate reveni oricand in tara "doar daca motivele pentru care mi-a fost acordat refugiul dispar".

Citeste si: MAE: Ambasada Romaniei nu a fost notificata de autoritatile din Costa Rica despre cererea de azil politic a Elenei Udrea