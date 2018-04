"Justitia are datoria morala si responsabilitatea juridica de a se pronunta in acest dosar si sa restabileasca adevarul istoric. Este o reparatie pe care societatea noastra este datoare sa o faca pentru victimele si familiile acelor evenimente tragice. Aflarea adevarului este cu atat mai importanta cu cat procurorii de caz au stabilit ca teroristii despre care Ion Iliescu vorbeste de 29 de ani, si din cauza carora sustine ca era sa-si piarda viata pe baricade, nu au existat niciun moment", mentioneaza sursa citata.

"Miile de familii trebuie sa cunoasca adevarul asa cum s-a petrecut. De 29 de ani traim in minciunile cu care Ion Iliescu a intoxicat realitatea. Justitia are datoria morala de a face lumina in acest dosar. Trecutul istoric trebuie cunoscut iar cei care se fac vinovati de moartea a miilor de oameni sa plateasca. Condamnarea tortionarilor Alexandru Visinescu si Ioan Ficior ne-a aratat ca niciodata nu este prea tarziu pentru dreptate", a declarat deputatul USR Iulian Bulai, membru al Comisiei de Cultura a Camerei Deputatilor.

CITESTE SI: Klaus Iohannis, aviz de urmarire penala in cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu

Bilantul oficial al Institutului Revolutiei Romane arata ca au murit 1166 oameni, peste 3000 au fost raniti si 275 de oameni au fost judecati.

"USR cere Guvernului retragerea sprijinului politic pentru domnul Gelu Voican Voiculescu care conduce in prezent Institutul Revolutiei. Iar celui mai mare partid din Romania ii cerem retragerea titlului de presedinte onorific acordat lui Ion Iliescu. 29 de ani au fost de ajuns!", se mai arata in comunicat.