"Nu rezulta nicaieri din acel document ca i s-a dat statutul de refugiat. A fost prezentat un carnet provizoriu al solicitantului Elena Udrea, care atesta ca, in 22 februarie, ea a facut cerere de refugiat, iar in 21 martie a avut un interviu, perioada in care transmitea instantei ca este in imposibilitate de a se prezenta la proces. Documentele au titlu provizoriu si evidentiaza ca i se permite sederea si nicidecum ca are statut de refugiat. Luati act de natura tendentioasa de traducere a documentelor. Se vorbeste in actul respectiv de un carnet provizoriu", a spus procurorul, potrivit Hotnews.

Avocat: Elena Udrea a primit statut de refugiat in 21 martie

Avocatul Veronel Radulescu a explicat ca a primit vineri dimineata mai multe documente de la Elena Udrea, care atesta faptul ca ea si-a stabilit resedinta in Costa Rica si a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie.

Veronel Radulescu a inmanat judecatorilor respectivele documente, printre care si un memoriu, in care Elena Udrea anunta ca doreste sa fie audiata in dosarul Gala Bute si sa i se acorde ultimul cuvant, prin mijloace de comunicare la distanta (videoconferinta) sau prin procedura de comisie rogatorie.

