Anuntul a fost facut la termenul de vineri al procesului in care se judeca dosarul Gala Bute.

Avocatul Veronel Radulescu a explicat ca a primit vineri dimineata mai multe documente de la Elena Udrea, care atesta faptul ca ea si-a stabilit resedinta in Costa Rica si a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie.

Veronel Radulescu a inmanat judecatorilor respectivele documente, printre care si un memoriu, in care Elena Udrea anunta ca doreste sa fie audiata in dosarul Gala Bute si sa i se acorde ultimul cuvant, prin mijloace de comunicare la distanta (videoconferinta) sau prin procedura de comisie rogatorie, scrie Agerpres.

Avocatul a facut o paralela cu situatia lui Sebastian Ghita, care se afla la Belgrad, acesta fiind audiat prin videoconferinta in cadrul proceselor pe care le are in instantele din Romania.

"Din 1989, nu a mai fost o situatie in care un cetatean al Romaniei, membru UE si NATO, sa primeasca statutul de refugiat politic in alt stat. Conform Conventiei privind refugiatii politici, ea nu are dreptul sa fie returnata. Costa Rica a dezvoltat unul dintre cele mai bune programe de protectie in plan judiciar", a spus avocatul.

El le-a cerut judecatorilor amanarea procesului si stabilirea unui nou termen pentru audierea Elenei Udrea.