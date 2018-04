"Premierul a subliniat importanta activitatii Comisiei Nationale avand in vedere ca aderarea la zona euro reprezinta un obiectiv fundamental in ceea ce priveste dezvoltarea sustenabila a Romaniei. Seful Executivului a prezentat considerentele pentru care este decisiva realizarea in acest an a Planului National de aderare la zona euro, respectiv: de natura istorica - mari obiective nationale au putut fi realizate doar de o natiune unita; de oportunitate, avand in vedere dorinta Comisiei Europene de a sprijini tarile membre pentru convergenta si pentru pregatirea aderarii la zona euro. Un al treilea argument este ca Romania va detine la inceputul anului viitor Presedintia Consiliului Uniunii Europene, context in care este de dorit ca pana la finalul acestui an sa aiba un Plan National de aderare la zona euro. Un alt considerent, dar nu ultimul ca importanta, priveste complexitatea procesului de aderare la zona euro.



In mesajul transmis cu prilejul reuniunii, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a salutat infiintarea Comisiei in acest cadru institutional largit, menit sa favorizeze asigurarea consensului national pentru pregatirea aderarii Romaniei la zona euro. Presedintele a apreciat ca un asemenea demers consensual privind aprofundarea integrarii europene este benefic Romaniei si ca il va sustine in mod consecvent.

Participantii la reuniune au subliniat ca obiectivul de aderare la zona euro excede ciclului electoral, iar intrarea in zona euro trebuie sa fie un proiect de tara prioritar al Romaniei, asupra caruia este nevoie de un larg consens si de coagularea si sprijinul intregii societati. In acest context, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, reprezentantii Academiei Romane si ai partidelor politice au subliniat ca vor sustine demersurile de pregatire pentru aderarea Romaniei la zona euro", se arata intr-un comunicat al Guvernului.