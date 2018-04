Seful statului i-a transmis lui Tudorel Toader cererea de urmarire penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu - Voican Voiculescu "pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Parchetelor Militare, sub aspectul savarsirii de catre acestia a infractiunii contra umanitatii, prevazuta de art. 439 alin. (1) lit. a), g), i) si k) Cod Penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, urmand a se proceda conform legii, avand in vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) teza intai din Constitutia Romaniei, republicata, ale art. 12 si art. 18 din Legea nr. 115/1999, precum si a celor retinute prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 93/1999, nr. 665/2007 si nr. 270/2008.

Totodata, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost instiintat cu privire la formularea acestei cereri", mentioneaza sursa citata.