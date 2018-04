Metroul este solutia prin care administratia locala crede ca ar putea rezolva problema traficului aglomerat din oras.

De aceea, Primaria a alocat o parte din bugetul local pentru realizarea unui studiu de prefezabilitate a proiectului.

“Avem un buget aprobat care prevede si realizarea unui studiu de prefezabilitate pentru realizarea metroului la Cluj-Napoca. Am fost contactati de reprezentantii unor firme japoneze care au vazut interesul Clujului pentru metrou, le-am spus ca sunt bineveniti pentru o discutie preliminara, asa cum vom purta discutii cu toti cei interesati de a veni pentru realizarea proiectului de metrou. Ne intereseaza acum sa culegem toate datele necesare pentru a realiza cel mai bun caiet de sarcini in vederea realizarii studiului de prefezabilitate, dupa care oricine, din Japonia pana in SUA, poate veni la Cluj sa se implice in acest proiect”, a spus Emil Boc, potrivit Stirileprotv.

Emil Boc a declarat ca acest studiu va arata care sunt costurile, traseul, suprafata si numarul de statii necesare pentru finalizarea proiectului.