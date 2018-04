"Se interzice vanzarea de catre persoane fizice sau juridice, a cainilor si a pisicilor in magazine de tip pet-shop si in comerturi similare, sau prin alte metode, pe raza Municipiului Bucuresti”, scrie in primul articol al proiectului de hotarare pus in dezbatere, potrivit Digi24.

De la aceasta regula sunt exclusi cainii si pisicile de la adaposturi de animale si asociatii de profil si cei veniti de la crescatorii autorizati, cu certificare pedigree.

Daca proiectul va fi aprobat, cei care incalca regulile vor primi o amenda cuprinsa intre 1.000 si 3.000 de lei pentru persoane fizice si 3.000 si 5.000 de lei pentru persoane juridice.

In motivatie, proiectul de hotarare invoca "intentia actualei administratii a Capitalei de a depune toate eforturile pentru a avea o Capitala armonioasa din punct de vedere al relatiei om-animal, o Capitala pet-friendly, o Capitala care pune accentul pe viata, o Capitala in care animalele beneficiaza de protectie, dar si de bunastare”.

Totodata, proiectul atrage atentia ca aceasta solutie poate duce la "cresterea ratei de adoptie a animalelor din adaposturi si ONG-uri".