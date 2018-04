"Idiotenia 'revolutiei fiscale' care a trecut contributiile de la angajator la angajat plus inflatia care se apropie de 6% (pentru inflatie este de vina Guvernul prin politicile sale populiste si incompetente - nu BNR, Soros sau 'Statul Paralel') / impreuna aceste doua elemente au facut din marea promisiune a lui Dragnea de crestere cu 25% a salariilor cea mai mare minciuna de la Basescu incoace - in realitate veniturile oamenilor au scazut cu 2% (spune INS care este sub controlul Guvernului, dar nu poate sa falsifice datele si sa ajungem ca Grecia in 2011)!

In fiecare luna ies din tara 1 miliard de euro prin importuri mai mari decat exporturi / in fiecare luna ne imprumutam 500 milioane de euro pentru finantarea deficitului (cheltuim mai mult decat incasam) / in fiecare luna pierdem 100 milioane de euro fonduri europene nerambursabile... Liviu Dragnea si Viorica Dancila ne explica in fiecare seara la acelasi televizor ce bine ne merge dar oamenii rai "din afara" nu ne lasa in pace!



Dragnea a 'progresat' de la modelul Basescu la modelul Viktor Orban / dar il imita pe Orban doar la ce este autoritatar si nedemocratic, si la gasit vinovati externi - la lucrurile bune nu este in stare!

Fac aceste observatii in calitate de fost Premier care a readus, cu oameni competenti in echipa si politici publice serioase stabilitatea si predictibilitate, cresterea economica in buzunarele romanilor (dupa 3 ani de austeritate si criza) si reforme fiscale care au incurajat mediul de afaceri si investitiile straine directe!

Cu Dragnea si Echipa de la Teleorman (hoti si incompententi) distrugem in 2 ani toata munca noastra de 5 ani si ne vom intoarce la anul 2009 - Basescu trebuie sa fie fericit ca Dragnea il va depasi foarte curand!", a scris Victor Ponta pe Facebook.