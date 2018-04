"Fiecare ministru are o fisa cu programul de guvenare (...) o foaie de parcurs, cu luna in care trebuie sa termine un obiectiv, trebuie sa se incadreze in acea foaie de parcurs”, a spus prim-ministrul la Antena 3.

Sefa Executivului a mentionat ca nu s-a vorbit despre o remaniere.

"Nu, nu s-a vorbit despre o remaniere. Este adevarat ca unii (ministri – n.r.) merg cu viteza intai, altii cu a doua. Eu sper ca vor recupera din distanta si se vor incadra in foaia de parcurs. Este totusi devreme sa vorbim despre acest lucru (remaniere – n.r.). Avem doua luni de cand suntem la guvernare. Programul de guvernare este cel care poate sa duca la remaniere", a mai precizat Dancila, citata de ziaruldeiasi.ro.

"Trebuie sa incercam sa cooperam foarte bine, ministrul trebuie sa vina si cu solutia problemelor si daca nu le pot depasi, sa intrervina premierul sau alti ministri in ajutor", a conchis ea.