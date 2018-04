"Il cunosc pe domnul Liviu Dragnea de foarte multi ani si stiu ca a ajutat foarte multi oameni. Este important si pe cine ajuti. Eu imi vad de munca mea si vreau sa pun in aplicare programul de guvernare.(...) Acest lucru l-a cerut tuturor. Acest lucru mi l-a cerut si mie, iar eu am luat acest lucru foarte in serios", a spus prim-ministrul la Antena 3, potrivit jurnalul.ro.

Chestionata daca a primit sugestii privind preluarea partidului, raspunsul premierului Dancila a fost: "Eu sunt un om dintr-o bucata si probabil s-au informat si au aflat ca aceste lucruri la mine nu merg, nu functioneaza. Ba mai mult, daca vor aparea astfel de situatii, am sa vin si am sa le fac publice. (...) Foarte direct. De aceea ii descurajez sa faca acest lucru. Daca l-au practicat pana acum, a venit momentul sa spun ca aceste lucruri au luat sfarsit".