"Sa lamurim un lucru: nu putem vorbi despre scadere. Vorbim despre cresteri salariale. Am citit raportul dat de Institutul National de Statistica. Se fac comparatii cu alte luni ale anului, se fac comparatii cu alti ani, dar nu putem vorbi despre scadere salariala si trebuie sa ne raportam doar la cresteri", a mentionat sefa Executivului la Antena 3.

De asemenea, a tinut sa aminteasca de cresterile salariale din Sanatate si Educatie.

"In sanatate, numai la 1 martie anul acesta au crescut salariile cu procente cuprinse intre 75% si 120%. In educatie, numai de la 1 martie anul acesta avem o crestere de 20%. In sanatate, daca am lua toata cresterea salariala de la 1 ianuarie 2017, avem o crestere la net de 40%. Deci nu putem vorbi despre scaderi salariale si putem vorbi doar de cresteri salariale", a mai declarat premierul, potrivit economica.net.