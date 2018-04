"Se discuta la televizor zi de zi despre 'Statul Paralel', despre Referendumul pentru familie (nu e asa ca Liviu Dragnea este cel mai bun exemplu de 'familie tradiionala'), despre Coldea si Kovesi....

Si in fiecare zi viata noastra adevarata este afectata pentru anii care urmeaza / iar Guvernul ne fura azi banii nostri care ar trebui sa ne asigure viitorul :

1. Eu am atras atentia ca in 2017 in fiecare luna a anului 1 miliard de euro a iesit din tara prin deficitul comercial ( importam mai mult decat exportam) / in 2018 lucrurile arata deja mai rau si vom avea in jur de 15 miliarde euro care ne ies din tara pentru cei care ne vand tot felul de lucruri - de la mancare la mobila si autoturisme ( pe care le cumparam din import desi avem si productia noastra interna) - dar nimeni nu spune nimic de asta

2. Pentru ca Produsul Intern Brut a crescut ( din consum si nu din investitii) pe hartie Guvernul poate sa faca deficit mai mare, adica sa cheltuiasca mai mult decat are bani incasati la buget / asa ca la cei 15 miliarde euro de la punctul 1 adaugati inca minim 5 miliarde de euro (plus dobanzi) imprumuturi pentru finantarea acestui deficit = iata cum ajungem la 20 miliarde anual pe care o sa ii platim in anii care urmeaza

Pe bune dreptate l-am criticat pe Basescu in 2010 cand ne-a facut sa imprumutam 20 de miliarde de la FMI / CE / BM - pai Guvernele lui Dragnea ne 'paradesc' de 20 miliarde in fiecare an si nu mai zice nimeni nimic !!!!

3. Anul trecut, ca sa faca rost de bani, Guvernul a taiat investitiile publice si a luat toti banii obtinuti de Companiile de stat ( profituri facute prin reformele si managementul din 2013-2016) / aceste companii nu mai fac investitii , nu mai modernizeaza nimic din infrastructura, doar doar salarii mari la noii sefi numiti politic de PSD sau ALDE / si asa am ajuns in 2017 tara care a avut cea mai mare crestere din Europa (cred si din lume) a preturilor la energie = factura la persoane fizice si firme a crescut substantial - dar nimeni nu se plange !

4. Dincolo de minciunile spuse la televizor si in Parlament pe tema fondurilor europene atrase ( toti ministrii au invatat smecheria ca la steagurile lui Pristanda - sa numere banii de la agricultura cand sunt intrebati de fondurile structurale si de coeziune - adica sa aduni mere cu pere ) cifrele Comisiei Europene pentru Romania sunt ffff clare = absorbtie 4,7% pentru exercitiul financiar care se termina in 2020 !!!! Restul e prosteala si propaganda televizata - dar nu ne intereseaza .

5. Cea mai mare hotie comunista este furtul banilor de la Pilonul 2 de pensii unde au cotizat cei cu varsta sub 47 de ani ( adica cei tineri, dinamici, cu salarii mai mari si care nu vor lua bani mai devreme de 2035) - adica banii care erau pusi sa asigure pensia celor mai tineri sunt cheltuiti azi ca sa acopere gaurile Guvernului incompetent / iar in 2035 nu o sa fie bani nici pentru pensiile de stat de la Pilonul 1 nici pentru cele private de la Pilonul 2 !!!! Dar nu se plange nimeni.

O minciuna comunista este povestea ca sistemul va fi optional - decid eu daca ii dau banii acum Guvernului sa ii cheltuie si imi da el mie ( de unde???) peste 20-25 de ani sau ii pun la un fond privat !!! Pai tocmai asta era ideea infiintarii Pilonului 2 - sa reducem riscul si povara pentru Stat sa plateasca pensii cand nu mai are bani ( deja deficitul la Fondul de Pensii este urias si creste in fiecare an)!", a scris Victor Ponta pe Facebook.