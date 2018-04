"GRECO ne confirma: justitia din Romania se dizolva sub ochii nostri

Nu doar institutiile Uniunii Europene sunt cu ochii in aceasta perioada pe Romania. Dupa multe semnale transmise in ultimele luni, Grupul statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) a publicat astazi un raport in care evidentiaza dezastrul spre care ne indreapta Dragnea, Iordache, Tariceanu si divizia lor de penali. (...)

Acesta e, insa, doar inceputul. Ieri, Senatul a trecut legea lui Iordache care valideaza conflictul de interese pentru senatori si deputati, iar propunerile privind legislatia penala pregatite de PSD-ALDE pentru perioada urmatoare vor lovi tot mai tare in justitia din Romania si in credibilitatea noastra pe plan extern.



Deja nu mai vorbim de MCV si de Comisia Europeana, vorbim de o reactie internationala si despre disparitia statului de drept din Romania. Vorbim de legalizarea coruptiei si de aducerea justitiei la discretia unui grup condus de mai multe persoane condamnate penal, in frunte cu Liviu Dragnea.



Cu toate incercarile de imagine ale liderilor PSD-ALDE, ce se intampla in Romania transpare pe plan extern, iar masurile luate de acestia ne vor duce nu doar afara din Europa, nu doar in zona iliberalismului Turciei sau al Rusiei, dar si intr-o zona gri a statelor care esueaza in fata cetatenilor, pentru ca nu vom mai avea justitie.

Liviu Dragnea poate sa vorbeasca in continuare cat de mult vrea despre statul paralel. Ceea ce fac oamenii lui in aceste momente reprezinta nu doar un stat paralel, ci o realitate paralela nu doar la parcursul Romaniei, dar si la normalitatea Uniunii Europene si chiar a Europei si lumii intregi, pentru ca din GRECO fac parte 48 de state europene si Statele Unite ale Americii.

Din cauza asaltului sustinut al PSD-ALDE asupra justitiei, Romania devine incet, incet, copilul bolnav al Europei, iar daca PSD si ALDE continua pe aceasta linie, vom deveni un rai al coruptilor si infractorilor. Ca un alt exemplu, proaspata initiativa cu „inchisoarea de weekend” sau la domiciliu pentru corupti nu face decat sa confirme aceasta directie", a scrris Dan Barna pe Facebook.

